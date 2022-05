ASCOLTA L'ARTICOLO

È di un imprenditore di Castelvetrano, A.C., 53 anni, la Porsche Macan di colore nero che questo pomeriggio è andata in fiamme sull’autostrada A29, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gallitello e Salemi. L’uomo era alla guida del Suv e stava percorrendo la carreggiata in direzione Palermo quando, per cause che sono in corso di accertamento, è finito sulla carreggiata in direzione Mazara del Vallo. L’uomo è riuscito ad abbandonare l’autovettura che poco dopo ha preso fuoco. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano da un utente che era in transito sull’autostrada. N.C., al quale sono state riscontrate alcune contusioni, è fuori pericolo di vita.

AUTORE. Redazione