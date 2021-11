ASCOLTA L'ARTICOLO

Paura questa sera per alcuni residenti di Via Gentile a Castelvetrano. Verso le ore 21:30 diverse famiglie hanno sentito alcuni scoppi e fiamme alte circa 5 metri che provenivano dall’area di sosta nei pressi di un centro di revisione auto. La colonna di fumo era visibile da diversi chilometri. L’incendio si sarebbe sviluppato da un’autovettura in sosta che è andata completamente distrutta. Le fiamme hanno anche coinvolto un secondo mezzo, una Fiat Punto. Nonostante l’intervento dei Vigili del Fuoco delle due autovetture è rimasto solo un cumulo di lamiere divorate dalle fiamme.

AUTORE. Redazione