Un’auto è rimasta bloccata sulla scalinata in Via Alessandro Manzoni a Castelvetrano, nei pressi dell’incrocio con Via Gentile. Le singolari foto del veicolo in bilico hanno fatto rapidamente il giro dei social in serata. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di una manovra errata della persona alla guida del mezze. Un’altra ipotesi potrebbe essere di un mezzo in sosta senza il freno di stazionamento. Fortunatamente il mezzo non ha raggiunto la via Manzoni. Le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi.

AUTORE. Redazione