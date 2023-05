ASCOLTA L'ARTICOLO

Incidente stradale autonomo, ieri a tarda sera, sulla Sp51 tra Campobello di Mazara e Tre Fontane. A finire fuori strada è stata una Renault Clio condotta da un uomo di 38 anni, di Castelvetrano che stava percorrendo la provinciale in direzione Tre Fontane. Sulla curva, proprio all’altezza del bivio per l’area archeologica delle Cave di Cusa, il conducente ha perso il controllo dell’auto che è finita tra gli ulivi di un appezzamento privato di terreno. Fortunatamente sulla corsia opposta, in quel momento, non sopraggiungeva nessun’altra vettura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia municipale di Campobello e un’ambulanza del 118. Le condizioni dell’uomo non destano preoccupazioni.

AUTORE. Redazione