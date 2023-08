ASCOLTA L'ARTICOLO

Un incidente si è verificato nello notte lungo la strada provinciale 51 che collega Campobello di Mazara con le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola. Un uomo di Campobello di Mazara, B.E. di anni 52, percorreva la strada da Tre Fontane verso Campobello di Mazara quando ha perso il controllo del proprio mezzo, un’Opel Corsa, ed è finito contro un palo dell’energia elettrica.

L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato preso il pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto è intervenuta la pattuglia della polizia Municipale di Campobello di Mazara. Effettuati i rilievi del caso, il tratto di strada è stato segnalato con la collocazione di transenne, in attesa dell’intervento dell’Enel, che è stata prontamente contattata per la messa in sicurezza del palo che pende pericolosamente verso il centro della carreggiata.

