La carrozzina, il girello, le stampelle, il tripode, il cuscino antidecubito, il letto ortopedico, il montascale mobile, scarpe, busti, protesi acustiche e ausili per ipovedenti: sono questi gli ausili che vengono utilizzati di più da anziani e disabili.

Si tratta di strumenti necessari per tutti coloro che presentano difficoltà motorie, in quanto aiutano la mobilità, favoriscono l’indipendenza e prevengono il rischio di cadute. Gli ausili, pertanto, si rivelano essere dei preziosi alleati nella vita quotidiana di anziani e disabili: grazie ad essi, infatti, le persone che ne usufruiscono possono camminare per casa, alzarsi dal letto e mantenere un buon livello di autonomia nei movimenti, senza dover necessariamente dipendere dall’aiuto di un familiare o di un assistente.

Tra i principali ausili tecnici utilizzati da persone anziane o con difficoltà motorie troviamo sicuramente il bastone, le calzature ortopediche, le stampelle, il deambulatore (detto anche girello) articolato o fisso e la sedia a rotelle manuale o elettrica. Si tratta, in generale, di strumenti tramite i quali poter superare i problemi legati alla deambulazione.

Al gruppo di ausili visti finora, che vengono utilizzati per favorire la mobilità e la stabilità, si aggiungono quelli per il superamento delle barriere verticali. Si tratta di strumenti progettati appositamente per permettere alla persona anziana o invalida di salire e scendere le scale e affrontare, superandole, le barriere architettoniche domestiche. Rientrano in questa tipologia di ausili: i carrelli servoscala, che sono dotati di una piattaforma su cui l’anziano o la persona disabile può salire con la propria carrozzina; i miniascensori, per esterni o interni; i montascale per anziani, generalmente a poltroncina, sui quali la persona può sedersi per poter salire e scendere le scale senza provare alcuna fatica.

I montascale per anziani, più che rappresentare uno strumento per il superamento delle barriere architettoniche, costituiscono un ausilio per le persone che vivono in una casa su più livelli. La persona anziana, infatti, utilizza la poltroncina per poter salire e scendere le scale, ma deve comunque essere in grado di camminare in autonomia o ricorrere all’utilizzo di un bastone o deambulatore. Diverso è il caso dei servoscala dotati di piattaforma, su cui la persona disabile sale con la propria carrozzina per poter raggiungere i piani alti di un edificio pubblico (un ospedale, un museo, un hotel…).

AUTORE. Claudia Bianco