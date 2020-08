È di Castelvetrano la vincitrice del titolo di Miss mondo Sicilia 2020: a conquistare il titolo è stata Aurora Vella, 17 anni, studentessa al quinto anno del Liceo Scientifico “M. Cipolla” e aspirante stilista. Per Aurora, ora, si aprono le porte per accedere alla semifinale nazionale di Gallipoli e concorrere, insieme alle altre giovani miss, al titolo di Miss Mondo Italia.

«Quando hanno annunciato il mio nome come vincitrice è esplosa dentro di me un’emozione intensa mai provata prima – spiega Aurora – non sono riuscita a trattenere le lacrime dalla gioia». Ad accompagnare Aurora in questo percorso che l’ha vista protagonista sono stati i genitori insieme agli zii, che l’hanno sostenuta e motivata. «Senza di loro oggi non sarei qui», racconta. «Un altro ringraziamento particolare lo devo ai miei agenti Valeria Pellegrino e Mario Vitolo».