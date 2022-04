ASCOLTA L'ARTICOLO

Domenica prossima, in occasione dell’Aurora al sistema delle piazze di Castelvetrano, non ci sarà la mascuniata. Lo ha annunciato la Pro Loco “Castelvetrano-Triscina” presieduta da Nino Romano: «La scelta è stata determinata dal proseguo della catastrofe umanitaria in Ucraina e nel rispetto di tutti i conflitti che dilaniano il nostro tempo», dice Romano. La Pro Loco “Castelvetrano-Triscina”, a margine del rito dell’Aurora, ha organizzato l’esposizione in piazza di un carretto siciliano e la caccia alle uova (quest’ultima attività organizzata in collaborazione con il Rotaract Club). Intanto il Meetup M5S di Castelvetrano (che ha contributo con una propria raccolta alla riuscita delle iniziative di contorno all’Aurora) ha annunciato che nelle prossime ore diramerà una nota di chiarimento.

AUTORE. Redazione