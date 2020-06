Con il motto “Give blood and make the world a healthier place” (“Dona il sangue e rendi il mondo un posto più sano”) l’Avis provinciale Trapani onora il 14 Giugno 2020 che è la giornata mondiale dei donatori di sangue. Avrebbe dovuto essere una giornata straordinaria e irripetibile in quanto l’Italia doveva ospitare a livello globale i festeggiamenti per ringraziare tutti i donatori con il patrocinio dell’organizzazione Mondiale della Sanità.

Ma l’evolversi degli eventi dovuta alla pandemia Covid19 ha spostato tutte le manifestazioni al 2021. Le 14 sedi Avis comunali che compongono l’Avis provinciale di Trapani vogliono lo stesso esprimere un caloroso ringraziamento ai circa 7000 soci donatori avisini della provincia che contribuiscono periodicamente all’autosufficienza ematica negli ospedali.

Da sottolineare che la tenacia dei donatori non si è fermata durante il periodo di piena emergenza Covid19, e grazie alla sinergia tra tutte le sedi e i centri trasfusionali di riferimento Trapani e Marsala si registra un trend di crescita delle donazioni che porta la provincia di Trapani, unica provincia siciliana in positivo in termini di donazioni rispetto all’anno precedente. Per i motivi suddetti, per ringraziare e onorare l’attività fondamentale dei donatori di sangue, oggi 14 Giugno 2020 tutte le sedi Avis della provincia di Trapani espongono la bandiera Avis e la bandiera Italiana per esprimere, con un gesto simbolico, profonda gratitudine a coloro che stendono il braccio per aiutare gli altri. Auguri donatori! Oggi è la vostra festa.

#WorldBloodDonorDay

Francesco Licata

Presidente Avis Provinciale Trapani