In occasione della settimana di studi danteschi il 20 marzo 2022 gli alunni dell’istituto CAT di Campobello di Mazara hanno partecipato ad una giornata di studio sull’“attualità del pensiero dantesco” patrocinato dalla Società Dante Alighieri di Castelvetrano. Tutti gli alunni delle classi con i docenti accompagnatori si sono recati in aula Magna per ascoltare i relatori: professore Francesco Saverio Calcara e Rosario Atria. Alla manifestazione il responsabile erano presenti: il Dirigente scolastico dott.ssa Caterina Buffa, il professore Leo Narciso, la professoressa Leggio Vincenza, il vice sindaco Antonella Moceri.

Dopo i saluti istituzionali, i relatori hanno fornito spunti di riflessione attuali, partendo da lavori svolti da alcuni ragazzi della classe 4^A. Conosciamo il ruolo fondamentale che Dante ha avuto e continua ad avere nella storia della letteratura italiana. Nelle sue opere, infatti, emergono tutti gli aspetti riguardanti la vita durante il Medioevo: temi sociali, politici, religiosi, scientifici e linguistici che possiedono, quindi, un profondo valore universale ed è possibile collocare ognuno di essi in una dimensione spazio temporale. Dante è egli stesso un poeta universale ed il suo viaggio è quello compiuto da di ognuno di noi nel corso della nostra vita. Lo scopo di Dante è di riuscire a portare all’interno dell’animo umano un cambiamento e riflettere sull’esistenza.

Dalle riflessioni di entrambi i relatori è emerso l’uomo-Dante, con turbamenti, dubbi e paura di non essere all’altezza di affrontare lo straordinario viaggio narrato all’interno della Divina Commedia. Ognuno di noi ha avuto la possibilità, seppur in parte, di immedesimarsi nella figura del poeta, vivendo in prima persona le sue esperienze e sentendo sulla pelle il brivido e le emozioni che ne caratterizzano l’essenza, la modernità. I turbamenti vissuti da Dante, la paura di non riuscire a superare gli ostacoli che si presentano, non essere in grado di affrontare il viaggio della vita, rappresentano i nostri anni così complessi, di continue lotte interiori, e dubbi esistenziali. La vita è un percorso infernale, composto complessivamente da gioia e dolore, alla fine di esso riusciremo a veder le stelle nell’immensità del cielo, a capire quali sono i valori fondamentali, l’essenza del nostro animo. Le considerazioni di entrambi i relatori hanno suscitato varie emozioni; particolarmente significativo il discorso di Dante relativo dei tre canti politici della Commedia, introdotto dal prof. Calcara, soffermandosi su alcuni concetti: politica, corruzione, temi particolarmente attuali, in quanto sono loro a rappresentare uno dei motivi principali del malfunzionamento di uno Stato, si pongono come ostacoli economici, non permettendo il raggiungimento del bene comune. Anche la religione ed il rapporto che essa possiede con la realtà ha avuto un rilievo particolare, in entrambi. Dante ci invita a credere in Dio, ad affidarci a lui nei momenti di sconforto per ritrovare il coraggio e riscoprire la bellezza dei sentimenti veri. Ci apre un mondo mostrandoci la vita e l’uomo contemporaneo, evidenziando uno collegamento tra passato e presente, mostrando le nostre aspirazioni e il nostro desiderio di raggiungere la felicità, la beatitudine. Dante ci incoraggia a lasciarci trasportare dall’amore, dal bene, facendo riflettere su ciò che, invece, rappresenta il male. Ognuno di noi, in questo periodo, ha compreso pienamente alcuni concetti: angoscia, paura, smarrimento, proposti dalla società di oggi. Potrebbe, quindi, essere questo il viaggio che Dante ci chiede di affrontare? Proprio come lui, dobbiamo ritrovare la speranza, la forza. al termine di questo tormentato cammino riusciremo a raggiungere l’immensa beatitudine che la vita ci riserva e con il suo stesso coraggio, ad uscire dal tunnel, a superare il percorso infernale e, infine, ad ammirare le stelle, le più luminose. Dante è passato, presente e futuro, è amore, passione, bontà. Dante, il padre della letteratura e della lingua italiana, risiede in ognuno di noi, nei nostri cuori e nella profondità del nostro animo.

