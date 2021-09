ASCOLTA L'ARTICOLO

Uno dei locali a pian terreno di palazzo Pignatelli a Castelvetrano è stato vandalizzato. Ignoti sono entrati in azione nella notte e hanno distrutto i vetri della porta d’ingresso di un locale che il Comune vuole affittare e che, negli anni addietro, ha ospitato un’attività commerciale. Nella parte superiore della porta è chiaro che chi è entrato in azione ha colpito il vetro probabilmente con pietre o altro oggetto contundente. I vetri delle due ante di porta sono stati, invece, letteralmente distrutti. La piazza è dotata di un sistema di videosorveglianza ma chi ha agito ha distrutto una telecamera mentre un’altra, sistemata tra piazza Umberto e piazza Carlo d’Aragona, è stata girata verso l’alto al fine di non poter riprendere chi agiva. Sul caso indagano i carabinieri in collaborazione con la Polizia Municipale.