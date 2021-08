. Un uomo già identificato dalla Polizia ha posizionato due bombole gpl all’interno del luogo di culto e ha poi appiccato le fiamme agli arredi liturgici in legno e al Vangelo che si trovava sull’ambone. Nel momento in cui stava per aprire il gas delle bombole è stato scoperto e si è dato alla fuga ma è rimasto ustionato. Per un solo caso fortuito non è successo il peggio: l’eventuale apertura delle bombole gpl avrebbe causato un’esplosione.

Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco che stava rientrando da un altro incendio. I pompieri hanno spento le fiamme e hanno messo in zona di sicurezza all’aperto le due bombole. Dall’interrogatorio dell’uomo autore dell’atto incendiario si potranno conoscere la motivazioni che lo hanno spinto a fare un gesto del genere.