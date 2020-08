Gli attivisti del locale MeetUp del MoVimento 5 stelle unitamente ad Assessori e Consiglieri Comunali M5S si sono dati appuntamento, di domenica mattina, muniti di decespugliatori e rastelli e tanta buona volontà, per pulire il sito individuato dalla Civica Amministrazione per la realizzazione del murales in ricordo del tanto amato parroco della chiesa di Santa Lucia, Don Meli, ideato e proposto dal writer Fabio Ferrara “Hira”, aggiudicatario del bando.

“Abbiamo messo in campo un piccolo gesto che, senza volerlo, sostanzia uno degli insegnamenti di vita propri di Don Meli, quello di spendersi per la comunità”, afferma Antonino Manuzza Capogruppo in Consiglio Comunale del MoVimento 5 Stelle.

“Oggi abbiamo creato le premesse per rendere operativo Fabio “Hira” che ringraziamo fin da adesso perché con la sua opera renderà ancora più vivo il ricordo di Don Meli e siamo certi che saprà sbalordirci. Gli auguriamo da subito buon lavoro! Inoltre

desideriamo organizzare delle giornate a tema per il decoro della città con oggetto degli slogan: “no ai volantini pubblicitari nelle case disabitate”, “puliamo dal vetro la nostra città”, “abbelliamo le aiuole”, mettendo in atto tanti piccoli gesti per rendere più decorosi e belli i luoghi del nostro territorio.

Concludiamo con un appello alle ditte specializzate in possesso di camion e bobcat affinché possano, in maniera del tutto gratuita, ripulire totalmente l’area davanti al centro polifunzionale onde evitare che il crescere dell’erba prenda nuovamente il sopravvento.

Nota per la stampa

MeetUp Castelvetrano Selinunte