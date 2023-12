Mercoledi 13 Dicembre si presenta a Castelvetrano l’ultimo libro di Attilio Bolzoni, tra i più grandi giornalisti d’inchiesta in Italia. L’ultima fatica del giornalista ha per titolo “Controvento, racconti di frontiera” ed è edito da Zolfo. E’ un viaggio in cui Bolzoni ci accompagna da Palermo a Kabul, dalla polvere dei paesi siciliani alle paure di Bagdad, dalle mafie alle guerre. E poi i grandi misteri e i delitti italiani con “Controvento” Bolzoni racconta la Sicilia di Riina e Messina Denaro.

L’incontro è all’interno del programma delle manifestazioni natalizie organizzate dal comune di Castelvetrano. A dialogare con l’autore sarà Egidio Morici, giornalista di tp24.

La presentazione avrà inizio alle ore 17,30, presso l’ex convento dei Convento dei Minimi.

