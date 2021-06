Attenzione alle fake news. L’appello non è solo rivolto a chi legge distrattamente ma anche a chi crede, ingenuamente, a pseudo catene di richieste di aiuto. L’Avis provinciale chiede di porre attenzione a chi chiede sangue per bambini bisognosi o malcapitati negli incidenti stradali. «L’autosufficienza ematica non funziona così!», dice il Presidente dell’Avis provinciale Francesco Licata.

«Per garantire il diritto alla salute per tutti, in questo caso per garantire le terapie trasfusionali, bisogna garantire un certo flusso di donazioni periodiche – continua Licata – solo in questa maniera regge il sistema sangue per rispondere in maniera immediata alle necessità di trasfusioni».

Il periodo estivo è quello più critico per quanto riguarda la carenza di sangue. E a soffrirne è l’intera Sicilia. «Invitiamo tutti i donatori avisini e non, a programmare e prenotare la propria donazione maggiormente in questo periodo. Per chi non è donatore ma è nelle condizioni di diventarlo, si invita a valutare l’idea di dare il proprio contributo di civismo», conclude Licata.