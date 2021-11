ASCOLTA L'ARTICOLO

Giungono in redazione numerose segnalazioni circa una nuova truffa che vede coinvolta ignaramente Poste Italiane. Negli ultimi giorni sta girando un sms truffa indirizzato ai clienti di Poste Italiane con l’obiettivo di accedere al loro conto corrente. Si tratta di un tentativo di phishing con tanto di link fake che viene tuttavia spacciato per una comunicazione di Poste Italiane.

Uno dei messaggi recapitati agli utenti via sms è il seguente: “INFOPOSTE ATTENZIONE! Il suo conto verrà sospeso. Per evitare le sospensione clicca su (segue un link) Cordiali saluti, Poste italiane”. Per attirare l’attenzione delle vittime i truffatori fanno ampio uso delle maiuscole che però sono anche un indizio del fatto che il messaggio non è autentico. In questo caso il link rimanda ad un sito che sembra di Poste Italiane (i colori sono gli stessi), ma che è in realtà gestito dai truffatori. All’ignaro utente viene fatto presente che” si sono presentate anomalie sul suo conto personale” e pertanto se si vuole evitare il blocco della carta è necessario compilare un modulo. Una volta ottenuti i dati del correntista i malviventi possono così passare all’incasso. Il consiglio ovviamente è di non cliccare

AUTORE. Redazione