ASCOLTA L'ARTICOLO

Molto partecipata ieri la presentazione della brochure “Attenti al COVID” presso la sede del Rotary di Castelvetrano. “Servire per cambiare le vite, insieme Club service Rotary Castelvetrano, Istituzioni, Comune di Campobello e Asp, dando il nostro contributo per sconfiggere definitivamente il COVID.” Questo ha voluto sottolineare il presidente del Rotary di Castelvetrano dr. Giacomo Buffa a chiusura dei lavori di presentazione della brochure, “questo il nostro impegno oggi, come ieri, come domani” , ringraziando per il lavoro svolto la commissione Rapporti col distretto sanitario” composta dai rotariani : il presidente Antonella Lombardo, Vincenzo Agate, Palazzotto Antonino, Vito D’Arienzo.

Anche per le altre precedenti iniziative che nei giorni più duri della pandemia hanno realizzato. Il direttore del distretto sanitario dr. Pietro Candela ha personalmente ringraziato il Club e le istituzioni comunali per l’impegno al fianco dei loro operatori durante il COVID con aiuti importati e per ultimo per questa brochure che vuole spiegare in maniera semplice i sintomi per riconoscere il COVID. Così come hanno illustrato nei loro interventi il dr. Gianfranco Stallone e la dr.ssa Gisella Lipari che hanno evidenziato anche il percorso di diagnosi e di cura che il distretto sanitario ha messo in campo per aiutare e monitorare i cittadini che segnalino sintomi di COVID. Brochure realizzata con il patrocinio del Comune di Campobello, il primo cittadino Giuseppe Castiglione ha esortato a continuare questa collaborazione alla luce dei positivi risultati che si sono avuti, dando la disponibilità ad altre iniziative.

Il designato governatore rotariano per l’anno 2022/23 dr.Goffredo Vaccaro nel suo intervento ha esortato i numerosi soci del club presenti a essere testimonianza viva del servizio alle comunità per contribuire in meglio al cambiamento della società. Si è conclusa l’iniziativa con l’invito di tutti gli intervenuti a continuare la campagna di vaccinazione e sensibilizzare tutti a vaccinarsi per sconfiggere il COVID e tornare alla normalità. Nei prossimi giorni le brochure saranno distribuite gratuitamente alle comunità della Valle del Belice.

AUTORE. Redazione