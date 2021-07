Poste Italiane ricerca candidati da inserire presso i suoi Uffici Postali come operatori di sportello. L’operatore di sportello presidia le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

Potrai essere coinvolto nel processo di selezione on line solo se in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione alle specifiche necessità aziendali. L’annuncio scadrà il 18 luglio 2021.

Tipologia offerta: Si offrono contratti a tempo indeterminato con orario di lavoro part time.

Requisiti minimi richiesti: diploma di scuola superiore quinquennale con voto minimo pari a 70/100 o 42/60 Verranno inoltre valorizzati ulteriori elementi quali il possesso della laurea e/o votazione superiore a quella minima richiesta.

Sede di lavoro: Intero territorio nazionale in relazione alle specifiche necessità aziendali.

Clicca qui per inviare la tua candidatura