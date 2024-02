All’interno della sede Assostampa Trapani a Casa Santa Erice, è stata inaugurata la sala “Giovanni Ingoglia”, collega trapanese morto 3 anni addietro per un male incurabile. Ingoglia è stato per lunghi anni segretario provinciale del sindacato unitario dei giornalisti. Alla cerimonia, tra gli altri, erano presenti il segretario provinciale Vito Orlando, il vice Max Firreri, la figlia di Giovanni Ingoglia, Maria Emanuela (anche lei giornalista), la sindaca di Erice Daniela Toscano e Roberto Ginex, consigliere nazionale della Federazione nazionale della stampa. La cerimonia si è svolta al termine del corso di formazione dell’Ordine dei giornalisti sul tema “L’informazione culturale, strumento per la crescita di un territorio”. La sede di Assostampa Trapani è in un bene confiscato che il Comune di Erice ha assegnato con bando all’Assostampa.

AUTORE. Redazione