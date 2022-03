Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha accolto la tesi difensiva degli avvocati Ignazio Cardinale e Filippo Inzirillo avverso al decreto penale di condanna che era stato emesso nei confronti di G.C., per violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’uomo di Castelvetrano, ora assolto, si era separato dalla moglie che, a sua volta, lo ha querelato.

I difensori dell’imputato, nel corso del giudizio abbreviato, hanno fatto emergere che l’imputato avesse sempre provveduto, prima dei fatti di cui al giudizio, a effettuare il pagamento di quanto dovuto in favore dei figli e che, la mancata corresponsione delle somme dovute in un preciso arco temporale, non era addebitabile a una sua precisa volontà di sottrarsi agli obblighi di assistenza familiare ma, piuttosto, a una assoluta impossibilità a provvedere che, come statuito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, esclude i reati che gli erano stati originariamente contestati. Nel procedimento penale l’ex moglie si era costituita parte civile avanzando una richiesta risarcitoria.