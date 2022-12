ASCOLTA L'ARTICOLO

L’Associazione “Avvocati Valle del Belice” ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo. Nata nei primi anni settanta, oltre ad avere quale scopo sostanziale quello di creare un’organizzazione unitaria degli Avvocati e dei Praticanti Avvocati del territorio Belicino, si propone di vigilare sull’osservanza dei principi deontologici che regolano l’esercizio dell’attività forense, di promuovere iniziative culturali e scientifiche e di indire corsi di preparazione professionali. L’assemblea dell’associazione per il biennio dicembre 2022 – dicembre 2024 ha designato, quali componenti del direttivo, l’Avv. Salvatore Accardo come Presidente, l’Avv. Sara Bonanno come Segretario, l’Avv. Vituccia Catania come Tesoriere, l’Avv. Giovanni Messina come Vicepresidente e gli l’Avv.ti Chiara Messina, Sara Pantaleo e Enzalba Signorello come Consiglieri. In un momento storico caratterizzato da continue riforme procedurali, l’obiettivo del neo eletto direttivo dell’associazione è quello di rilanciare gli incontri di formazione in presenza affinché l’avvocatura, attraverso un’attività di aggiornamento professionale e un confronto diretto e costruttivo, possa acquisire nuove conoscenze utili al perfezionamento delle competenze professionali, sia in materie giuridiche che interdisciplinari.

AUTORE. Redazione