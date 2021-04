Assembramenti, gente in attesa ore per ricevere il vaccino, stanchezza e rabbia. Oramai da settimane è quello che si vede e si respira all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano per il centro vaccinale allestito in una sala a pian terreno, vicino l’ingresso principale del nosocomio. Locali d’accomodo, visto che sono sprovvisti di sala d’attesa. E così la hall dell’ospedale s’è trasformata, non volendolo, in una sala dove si ritrovano gli utenti che devono ricevere il vaccino. Ogni mattina i dipendenti del nosocomio devono sgomitare per raggiungere la postazione timbra presenze. Da settimane CastelvetranoSelinunte.it racconta cosa avviene ogni mattina e queste foto che pubblichiamo sono state scattate proprio oggi.