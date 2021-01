Domani, lunedì 25 gennaio, in via sperimentale, verrà interdetto il traffico veicolare nella via Ferruccio Centonze ( ex via Scinà), dall’intersezione con la via V. Veneto, durante le ore 08:00-09:00 e 13:00-14:00, al fine di contenere gli assembramenti dinanzi la scuola Verga di Castelvetrano. Inoltre, per migliorare la viabilità stradale e la sicurezza, con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 04.03.2020, si è destinata la somma di € 28.308,75 per la sostituzione, l’ammodernamento, il potenziamento e la manutenzione della segnaletica stradale, impegnandone con determina dirigenziale n.175 del 10.11.2020 la spesa per l’acquisto (segnaletica verticale e orizzontale). Si è provveduto ad acquistare anche un dosso rallentatore da istallare davanti la suddetta scuola, affinché gli automobilisti riducano obbligatoriamente la velocità.