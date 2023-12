Per la variante al Piano regolatore generale di Campobello di Mazara sarà il Commissario ad acta Donatello Messina ad approvarla. I consiglieri comunali si sono dichiarati incompatibili e dalla Regione è arrivato un Commissario che sostituirà il massimo consesso civico con i suoi poteri. Proprio in questo momento in cui è in corso l’iter procedurale, un gruppo di cittadini guidati dall’ex sindaco Giuseppe Stallone hanno chiesto la convocazione di un’assemblea cittadina per la presentazione della variante. Richiesta che è stata respinta al mittente da parte del Commissario ad acta Donatello Messina che ha richiamato quanto recita la legge 71/78 inerente proprio la pubblicazione e la consultazione da parte dei cittadini dello strumento urbanistico. In soldoni, il Prg o Piano particolareggiato, sarà visionabile solo dopo l’approvazione.

Lo schema di massima della variante al Prg è stato redatto dall’Ufficio di Piano del Comune, coordinato dall’architetto Salvatore Montalbano (oggi in pensione), con il supporto e la consulenza di Giuseppe Trombino, con studio geologico redatto dal geologo Pietro Stassi e studio agricolo-forestale elaborato dall’agronomo Andrea Ferrarella, approvato nel 2019. La variante, invece, è stata redatta dal professor Giuseppe Trombino e l’iter procedurale si concluderà con la pubblicazione, le osservazioni, l’approvazione in consiglio comunale e la successiva trasmissione all’Assessorato regionale territorio e ambiente per l’approvazione definitiva.

