Si chiude il sipario sulla 44^ Assemblea ordinaria dei soci dell’Avis provinciale Trapani, svoltasi a Salaparuta nell’aula consiliare del Municipio il 12 Settembre, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti covid curati dalla Croce Rossa Italiana comitato di Castelvetrano.

Dopo gli interventi di benvenuto da parte del sindaco Vincenzo Drago e del presidente dell’Avis comunale di Salaparuta Irene Castronovo, i ringraziamenti dal dott. Renato Messina direttore centro trasfusionale di Trapani e della dott.ssa Graziella Vaccaro centro trasfusionale di Marsala, per l’attività svolta dall’associazione a tutela della salute, la platea assembleare, formata dai delegati soci persone fisiche e dei presidenti soci persone giuridiche delle avis comunali della provincia, ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2019, preventivo 2020, e relazione dell’attività del consiglio 2019/2020 con le linee guida per il futuro dell’associazione. Sono stati eletti i nuovi componenti della commissione verifica poteri 2020/2023 con i soci Bartolomeo Di Martino (Avis Campobello) Varvaro Vito (Avis Castelvetrano) Fontana Alberto (Avis Valderice).

Inoltre un ampio dibattito di interventi ha accesso un focus importante su i test sierologici e sull’ emergenza sanitaria in atto #CoronaVirus, per gli ulteriori protocolli per garantire sicurezza al processo della donazione del sangue ed emo componenti. Infine sono stati eletti i 16 delegati che rappresenteranno la provincia di Trapani insieme a tutti i presidenti avis comunali con capo delegazione il presidente Avis provinciale Francesco Licata, alla 50^ Assemblea Regionale Avis Sicilia che si svolgerà quest’anno a Selinunte al Paradise Beach Hotel il 10 e 11 Ottobre 2020. Ha chiuso i lavori assembleari il dott. Vito Puccio (delegato Avis Sicilia) con l’auspicio di continuità dell’ottimo lavoro svolto fino adesso dall’Avis provinciale Trapani per l’autosufficienza ematica.

I 16 delegati eletti:

Di Natale Salvatore e Daidone Gaspare (Avis Campobello);

Barresi Alfredo (Avis Castelvetrano);

Bonanno Luigi (Avis Gibellina);

Parrinello Giuseppe e Petitto Salvatore (Avis Marsala);

Bianco Giuseppe e Certa Salvatore (Avis Mazara);

Mangialomini Antonino e Casciotta Giovanni (Avis Partanna);

Di Stefano Francesco e Perricone Pasquale (Avis Salemi);

Bivona Giuseppe (Avis Santa Ninfa);

Vivona Antonio (Avis Trapani);

Cipolla Biagio e Mucaria Vito (Avis Valderice).

Comunicato Stampa

Avis Provinciale Trapani