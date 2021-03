Il Comune ha pubblicato il bando per l’assegnazione dei locali nel Sistema delle Piazze, a piano terreno del palazzo Pignatelli di Castelvetrano, sede di alcuni Uffici comunali. Con questo nuovo provvedimento il Comune torna ad affittarli alle attività commerciali. Il primo bando di assegnazione di tutti i locali a uso commerciale risale al 2007, poi negli anni gli Uffici hanno avviato le procedure di affitto per i singoli locali. Da alcuni anni, invece, sono rimasti vuoti.

Ora il nuovo bando che consentirà l’assegnazione per un periodo di 9 anni, con un canone minimo di 96 euro a metro quadrato. L’attribuzione dei locali è soggetta a una graduatoria stilata in base alle offerte pervenute (entro il 2 aprile) e secondo una serie di elementi a cui verrà attribuito un punteggio. Tra gli elementi tenuti in considerazione c’è l’entità dell’investimento, l’esperienze nell’attività economica e la maggiorazione su canone annuo di locazione offerta.

Ecco i documenti disponibili.

Bando-di-gara

Locali-piano-terra-Palazzo-Pignatelli