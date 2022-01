Finalmente dopo alcuni bandi andati a vuoto, il campo di calcio alternativo “Franco Lombardo” è stato concesso per sette anni all’Asd “Polisportiva Aurora”. Il sodalizio sportivo pagherà un canone annuale di 6 mila euro. per 6mila euro all’anno. «È un grande risultato aver assegnato questo campo di calcio che viene così messo a disposizione della collettività – ha detto il sindaco Enzo Alfano – questa amministrazione punta sui giovani e alla promozione delle attività sportive. È innegabile il valore intrinseco dello sport nella formazione dei più piccoli e per il benessere di tutte le fasce di età».

Per l’assessore Filippo Foscari «è fondamentale lavorare insieme e creare sinergie. Avere ricevuto risposta da ben 2 associazioni sportive è il segno tangibile che Castelvetrano è pronta a venire fuori da questi anni bui, partendo anche dallo sport».