Saranno operative a patire dalle 8 di domani, mercoledì 15 aprile 2020, in ogni Distretto sanitario del territorio, le USCA, Unità Speciali di Continuità Assistenziali, istituite dalla direzione strategica dell’Asp di Trapani, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Le USCA sono 6, una per ciascun Distretto sanitario dell’Azienda. In linea con quanto previsto delle normative nazionali e regionali, le principali funzioni attribuite alle USCA sono: Gestione di pazienti Covid-19 positivi asintomatici o paucisintomatici che non necessitano di ricovero e di isolamento presso il loro domicilio, o in alternativa, presso strutture dedicate; valutazione di pazienti che si rivolgono all’ Assistenza primaria, al Servizio di Pediatria di libera scelta o al Servizio di Continuità assistenziale con sintomi sospetti per Covid-19; Gestione di pazienti in isolamento domiciliare, in quanto contatti stretti o provenienti da zone a rischio.

Le USCA sono attive ogni giorno, 7 giorni su 7, dalle 8.00 alle 20.00. L’équipe è formata da un medico e un infermiere professionale adeguatamente formati.

Le sedi delle USCA sul territorio sono le seguenti:

DISTRETTO SANITARIO DI TRAPANI Palazzo Quercia, Cittadella della Salute, mail: usca.trapani@asptrapani.it;

DISTRETTO SANITARIO DI PANTELLERIA Sede PTA di Pantelleria, mail: usca.pantelleria@asptrapani.it;

DISTRETTO SANITARIO DI MARSALA presso P.O.Paolo Borsellino, mail:usca.marsala@asptrapani.it;

DISTRETTO SANITARIO DI MAZARA DEL VALLO sede ex area di emergenza di Mazara del Vallo, via Livorno, mail:usca.mazara@asptrapani.it;

DISTRETTO SANITARIO DI CASTELVETRANO sede GM Turistica di Tre Fontane, via Berlino n . 3, mail:usca.castelvetrano@asptrapani.it;

DISTRETTO SANITARI0 DI ALCAMO Sede GM Turistica di Alcamo Marina, mail:

usca.alcamo@asptrapani.it