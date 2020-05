Gioacchino Oddo (in foto) è il direttore generale facente funzioni dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani. La nomina, stabilita per legge nei casi di assenza o impedimento, come previsto in disposizione assessoriale è immediatamente esecutiva.

Il provvedimento garantisce il regolare svolgimento delle attività aziendali dopo la sospensione dall’esercizio delle funzioni e dall’incarico di Fabio Damiani con decreto dell’assessore alla Salute del 21 maggio 2020, oggetto di una misura cautelare adottata dal Tribunale di Palermo.

Oddo, che svolgerà le funzioni fino ad un massimo di sei mesi, mantiene la direzione sanitaria dell’Asp di Trapani.