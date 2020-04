“Dall’ 8 marzo 2020, data in cui è stata attivata l’esecuzione dei tamponi in modo autonomo sul territorio, si registra un calo dei casi positivi in percentuale sul numero dei casi tamponati. Su una media di oltre 200 tamponi eseguiti ogni giorno, compresi quelli effettuati sui pazienti in quarantena, il numero dei positivi è in percentuale nettamente inferiore rispetto già a due settimane fa”. E’ l’analisi del direttore generale dell’Asp di Trapani, Fabio Damiani, alla luce dell’andamento e dell’evoluzione dell’infezione da coronavirus nel territorio trapanese.

“C’è tuttavia da osservare attentamente che, nonostante il calo, molti dei casi positivi sono asintomatici e quindi questo porta a ritenere che l’unico modo funzionale verso l’appiattimento della curva epidemiologica del virus, sia l’applicazione scrupolosa delle misure di sicurezza. I buoni risultati sono legati solamente al contenimento dei contatti e quindi dei possibili contagi – ha affermato Damiani – L’inosservanza porterebbe ad un’escalation peggiore di quella iniziale, così come confermano gli studi epidemiologici condotti dal Dipartimento di Epidemiologia dell’Asp condotti in maniera quotidiana e costante”.

“Sottolineo in maniera particolare – ha concluso il manager dell’azienda sanitaria – l’assoluta necessità di mantenere le regole ferree imposte a livello nazionale e regionale anche in questi giorni di vacanza in cui si celebra la Pasqua, per non vanificare gli enormi sforzi che tutto il personale sanitario impegnato in prima linea in questo momento di emergenza sta compiendo per garantire la massima efficienza nell’assistenza ai malati di Covid-19, ricoverati nelle strutture ospedaliere dedicate, assicurando il massimo livello professionale e umano”.