L’ASP di Trapani, nel consueto bollettino quotidiano inviato alla stampa, informa la cittadinanza sui casi di coronavirus aggiornati a sabato 28 marzo 2020.

Totale positivi 59, così distribuiti: Alcamo 12 ; Castelvetrano: 2; Erice 2; Valderice 1; Marsala 8; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 14; Trapani 9; Campobello di Mazara 4; Castellammare del Golfo 1

Si è registrato il primo decesso legato al contagio Covid-19 in Provincia di Trapani (Dell’anziano di Salemi deceduto presso l’Ospedale di Castelvetrano, invece, l’esito del tampone non è ancora stato reso noto dall’Asp) | Al momento i pazienti ricoverati sono 26. Trapani 13 (Terapia Intensiva 5; Covid 8) Marsala 13 (Terapia Intensiva 2; Terapia sub Intensiva 1; Covid 10). Totale tamponi effettuati 1070

Questo il quadro riepilogativo della Regione Siciliana, aggiornato alle ore 15:00. Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento sono 13.096. Di questi sono risultati positivi 1.359 (+99 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.242 persone (+74).

Sono ricoverati 512 pazienti (+12 rispetto a ieri), di cui 71 in terapia intensiva (-4), mentre 730 (+62) sono in isolamento domiciliare, 60 guariti (+7) e 57 deceduti (+18, ma riferito agli ultimi due giorni).

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.