Mancano i medici, gli ospedali sono in sofferenza ed è difficile trovare professionisti disposti a lavorare nei presidi ospedalieri. L’Asp Trapani per reclutare nuovi medici ha attivato una procedura selettiva, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nei vari presidi ospedalieri della provincia. Si cercano dirigenti medici nelle discipline di Ortopedia e traumatologia e Chirurgia plastica. Le assunzioni a tempo determinato hanno durata fino al 31 dicembre 2024. Alla procedura selettiva possono partecipare tutti coloro che alla data della domanda sono in possesso dei requisiti di ammissione previsti nel bando. Il bando è consultabile nella sezione “Bandi e concorsi” del sito web www.asptrapani.it.