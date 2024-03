Croce ha evidenziato l’impegno dell’Asp Trapani nel processo di digitalizzazione in tutti gli ambiti aziendali, dall’allineamento del sistema informativo ai parametri previsti dal decreto del Ministero della salute n.77/2022 alla digitalizzazione di delibere e determine, all’uso delle cartelle cliniche nei reparti ospedalieri. «Le iniziative relative alla transizione digitale – ha affermato Croce – rendono prioritario il rafforzamento delle competenze digitali di tutto il personale della pubblica amministrazione. Con questo spirito – ha aggiunto Croce – stiamo procedendo alla stabilizzazione dei tecnici informatici che hanno lavorato in azienda nel periodo Covid, tutti con comprovate competenze informatiche. Inoltre, è in fase di completamento la copertura wifi che consente l’utilizzo di tutti gli applicativi aziendali fra i quali lo scarico dei farmaci in reparto, in mobilità».