Nuovo caso positivo a Castelvetrano. Si tratta di una persona asintomatica che è arrivata lo scorso 9 maggio da Verona ed è stata posta in quarantena domiciliare. Al tampone di verifica per fine quarantena, l’esito è risultato positivo. Questo nuovo caso si aggiunge a quello di Nicola Orlando, attualmente ricoverato presso il Covid hotel San Paolo di Palermo.

Secondo il bollettino Asp aggiornato a oggi i totali casi attuali positivi in provincia sono 5 (il dato è al netto di decessi e guarigioni) così distribuiti: Castelvetrano, 2; Calatafimi-Segesta, 1; Trapani, 0; Valderice, 0; Alcamo, 0; Buseto Palizzolo, 0; Campobello di Mazara, 0; Castellammare del Golfo, 0; Erice, 0; Gibellina, 0; Marsala, 1; Mazara del Vallo, 1; Paceco, 0; Salemi, 0.

Il caso di Marsala è una persona asintomatica, rientrata dalle Marche e in quarantena dal 9 maggio. Il test di fine periodo è risultato positivo. Ripeterà i test non prima di 7 giorni.

Il caso di Calatafimi Segesta: è un paziente che è stato ricoverato a Villa Maria Eleonora di Palermo dove ha contratto la malattia durante il ricovero, successivamente è stato trasferito in Covid hospital a Partinico e, infine, trasferito al domicilio in attesa di completa negativizzazione.

Il caso di Mazara del Vallo: si tratta di soggetto totalmente asintomatico risultato positivo fuori provincia e posto in isolamento per quarantena nel proprio domicilio. L’Asp di Trapani ha attivato tutte le necessarie procedure di monitoraggio previste dal protocollo.

Totale tamponi effettuati 9.113

Test sierologici su personale sanitario 5.409

Ricoverati 0

Decessi 5

Guariti e dimessi 119

Continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del covid-19.

I dimessi da Covid-hospital Marsala e Sant’Antonio Abate sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

La differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale.