Un contributo per alleggerire il costo della retta che le famiglie pagano per far frequentare i propri bambini in asili nido e micro nido gestiti da enti iscritti all’albo regionale. Lo erogherà il Comune di Castelvetrano che ha pubblicato un avviso rivolto a tutte le famiglie di Castelvetrano che hanno bambini tra zero e tre anni. Secondo la tabella di ripartizione regionale al Comune di Castelvetrano, relativamente ai servizi della prima infanzia, sono toccati € 110.289,53: 44.115,81 euro per il consolidamento dei servizi educativi comunali e/o ampliamento dei posti presso strutture gestite da enti del Terzo settore, mentre 66.173,72 euro per il sostegno dei costi di gestione degli asili e micronido comunali e di quelli del Terzo settore iscritti all’albo regionale. Da qui la pubblicazione dell’albo.

Al bando possono partecipare le famiglie che hanno i seguenti requisiti: residenza del nucleo familiare nel Comune di Castelvetrano, presenza nel nucleo familiare di almeno un figlio/a di età compresa fra 0 e 3 anni, frequentante asili e micro-nidi appartenenti al terzo settore iscritti all’albo regionale, possesso attestazione Isee, in corso di validità, inferiore a 36 mila euro, possesso di documento fiscalmente valido di avvenuto pagamento delle rette. Per presentare la domanda di partecipazione c’è tempo sino al 17 maggio. Informazioni si potranno richiedere presso l’Ufficio Pubblica Istruzione (Sistema delle Piazze, Collegio di Maria, 1° piano). Responsabile del procedimento è Lio Nastasi (lnastasi@comune.castelvetrano.tp.it).

