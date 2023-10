«Già domani, in seno al gruppo politico “Fratelli d’Italia” affronteremo la questione degli Asacom, alla luce di quanto sta succedendo anche in provincia di Trapani, cercando di trovare una soluzione». È quanto afferma il deputato regionale Nicolò Catania, vice capo gruppo Fratelli d’Italia all’Ars. «Ho notizia, infatti, che già da oggi alcuni operatori Asacom non hanno ripreso il servizio, avendo ricevuto una lettera di interruzione del rapporto di lavoro dagli enti dai quali sono stati incaricati. Così facendo si fa venire meno un servizio essenziale e prezioso per i ragazzi diversamente abili che vengono seguiti con impegno dagli operatori. In alcuni casi il rapporto tra operatore e allievo dura da anni e oggi viene improvvisamente interrotto», ha aggiunto Catania.

Il deputato regionale conclude: «Intanto già nei prossimi giorni incontrerò il neo Commissario straordinario del Libero Consorzio provinciale di Trapani Maria Concetta Antinoro per cercare di trovare una soluzione al problema, evitando così che decine di operatori Asacom vanno a casa e i diversamente abili costretti a rimanere a casa».

AUTORE. Redazione