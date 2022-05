ASCOLTA L'ARTICOLO

L’attore castelvetranese Giancarlo Commare ha vinto il Premio Speciale “Next Generation Award under 30” alla 19a edizione del “Monte-Carlo Film Festival de la Comédie”, la rassegna cinematografica internazionale. A Commare il premio è stato assegnato per la sua interpretazione in “Ancora più bello”, film di Claudio Norza, con Ludovica Francesconi e il giovane castelvetranese (cresciuto anche a Campobello di Mazara dove abita il papà). La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il Grimaldi Forum, il moderno centro congressi del Principato di Monaco.

La rassegna cinematografica internazionale, interamente dedicata alla Commedia, è nata nel 2001 su impulso di Ezio Greggio e Mario Monicelli e ogni anno vanta la partecipazione di personaggi del mondo della commedia internazionale e dello spettacolo, di grandi registi ed artisti di fama mondiale. Alla kermesse hanno preso parte, nel dietro le quinte, anche i Make Up Artist castelvetranesi Anna e Guglielmo Barbaresi che truccato gli attori partecipanti. Ricco il parterre di ospiti in sala: Tom Leev, Clara Ponsot, Aldo Baglio, Luca Argentero, Can Yaman, Pierpaolo Spollon e Stefania Sandrelli, il regista Paul Haggis (due volte Premio Oscar), nonché Presidente di giuria. Per Giancarlo Commare è l’ennesimo riconoscimento ricevuto. Il giovane attore è stato già premiato a Venezia nel 2021, insieme a Ludovica Francesconi, nell’ambito del “New Generation Awards” del magazine “Manintown”.

