In onore della Giornata dei Beni Culturali siciliani istituita in ricordo di Sebastiano Tusa, il Parco Archeologico di Selinunte aderisce a questa prima edizione disponendo visite speciali in forma gratuita, degli incommensurabili spazi monumentali della collina orientale e dell’Acropoli con particolare riferimento alle mostre:” Vivere l’Agorà ” e ” L’allestimento del Tempio Y”. Questa iniziativa tiene fede alla visione di Sebastiano Tusa, che vede i luoghi della cultura come meta di visitatori abituale e dinamica, divenendo teatri naturali per attività che coniugano cultura, arte e bellezza.

L’allestimento del Tempio Y propone la ricostruzione della struttura del primo edificio templare periptero selinuntino grazie agli elementi architettonici rinvenuti nel corso delle campagne di scavo e che hanno stimolato la curiosità di studiosi a partire da A. Salinas, passando per E. Gabrici fino a D. Mertens. La relazione con gli elementi decorativi, come il calco della metopa di Europa sul Toro, consentirà di comprendere l’aspetto religioso ed architettonico di uno dei templi più importanti ancora avvolti nel mistero.

La mostra Vivere l’Agorà, che racconta l’impegno di oltre quarant’anni di ricerca, si esprime attraverso il racconto dei protagonisti e con l’esposizione dei reperti all’interno del loro contesto di provenienza. Questo consentirà di muoversi nello spazio e nel tempo permettendo di rivivere la vita della polis selinuntina sotto l’aspetto culturale e quotidiano dal momento della fondazione fino all’assedio cartaginese del 409 a.C.

Coniugando gli aspetti dell’arte, della cultura e della natura, l’esperienza si propone come un’immersione totale tale da divenire vettore per la consapevolezza della bellezza di uno dei siti principali della Magna Grecia.

L’ingresso sarà gratuito.

E’ obbligatoria la prenotazione on line al seguente link https://laculturariparte.youline.cloud/

Vi ricordiamo gli orari di apertura:

Dalle 09:00 alle 18:00

Chiusura biglietteria e ultimo ingresso ore 17:00