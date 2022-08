ASCOLTA L'ARTICOLO

Mancano poche ore ed è tutto pronto per la 13esima edizione del Carnevale estivo che, dopo lo straordinario successo riscosso nell’ultima edizione del 2019, che ha visto la partecipazione di diverse migliaia di persone, coinvolte in una vera e propria grande festa all’insegna del divertimento e dell’allegria, tornerà ad animare le frazioni balneari di Torretta Granitola e di Tre Fontane, rispettivamente, questa sera e domani sera, martedì 16 e mercoledì 17 agosto, a partire dalle ore 22.

Ideata e curata da Gianvito Greco, che per la prima volta ha organizzato il Carnevale estivo nel 2004 a Torretta Granitola, facendolo diventare un simbolo degli eventi estivi della borgata, la manifestazione quest’anno è promossa con la direzione artistica di Gianvito Greco e di Nino Centonze grazie al sostegno di sponsor privati (Energia Italia, Made Fruit, MC Stone, Navigation’s, Rizzuto Imbottiture, Sciacca Agroalimentare, Curaba, Eurorentcar e Tenute Seidita) e con il patrocinio gratuito dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione.

In entrambe le serate di martedì e mercoledì, l’evento vedrà protagonisti 8 gruppi con l’ospite d’eccezione Nanà Gulino, autore delle più belle sigle del Carnevale di Sciacca, che porterà in scena uno spettacolo musicale con il coinvolgimento di tutti i gruppi.

I carri, che sfileranno per le vie delle due frazioni balneari, saranno allestiti con la collaborazione di Vito Licari, uno degli artefici del Carnevale di Petrosino e dedicati a diversi temi, tra cui “Sicilia Bedda”, “Incanto” (ispirato al famoso cartone animato Disney) e “Raffaella Carrà”, artista indimenticabile che ha fatto la storia della televisione italiana.

A seguire i percorsi del Carnevale estivo nelle due frazioni balneari:

– TORRETTA GRANITOLA – 16 agosto ore 22: raduno via Torricelli (vicino la chiesa), via Prinzivalli, via Duca degli Abruzzi, piazza Vincenzo Accardi, via Padre Adami, via Duca degli Abruzzi, via Cuttone, campetto da tennis.

– TRE FONTANE – 17 agosto ore 22: raduno via Emanuele Basile (parcheggio comunale), via Trapani, via Giuseppe Fava, via Marchese, lungomare Ovest, via Mangiagli, via Giuseppe Fava, via Trapani, viale Nicolò Gentile, lungomare Est fino al Monnalisa, via Paolo Barbera e via 12 Est, piazza Favoroso (esibizione finale).

«Ci emoziona tanto organizzare questa 13esima edizione del Carnevale estivo (9 edizioni si sono tenute a Torretta Granitola e 3 a Tre Fontane) – dichiarano l’assessore comunale allo Spettacolo Antonella Moceri e Gianvito Greco – una manifestazione bellissima, che purtroppo, a causa della pandemia, non avevamo più potuto organizzare negli ultimi anni. Ci stiamo, dunque, impegnando tantissimo, con l’obiettivo di ridare vita a questo evento, che per la prima volta quest’anno vedrà il doppio appuntamento a Torretta e a Tre Fontane nell’auspicio di riuscire a fare divertire proprio tutti».

«Non posso che ringraziare di cuore – afferma infine il sindaco Castiglione – le imprese che hanno già sponsorizzato l’evento, dimostrando di credere nelle potenzialità del nostro territorio e di voler contribuire alla sua crescita sociale e culturale, in un momento particolarmente delicato e complesso per il nostro Comune per via delle note difficoltà finanziarie. Questo ci dà la spinta per andare avanti, facendoci vivere con entusiasmo anche questa edizione del Carnevale estivo, fiduciosi nel fatto che anche quest’anno sarà un evento molto partecipato e destinato a identificare nel tempo le nostre bellissime frazioni balneari».

AUTORE. Redazione