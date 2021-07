Mancano soli 7 giorni all’evento “A29 ROCK THE CASBAH!”. Cresce l’attesa a Mazara del Vallo, dove la Casbah sarà location di un concerto itinerante e a cielo aperto.

Si inizia giovedì 05 agosto, con un tour nelle strade, nelle piazze e nei locali del centro storico. L’obiettivo della manifestazione, fortemente voluta dal Sindaco Salvatore Quinci e dall’Assessore alla cultura Germana Abbagnato, è proprio quello di valorizzare il quartiere arabo e i bar e locali che hanno investito in quell’area.

Il primo concerto prenderà luogo alle 21.30 nella splendida piazzetta San Francesco, farà poi tappa a Largo Mahdiyya e Vicolo Giattino, per poi “esplodere” nei locali del centro storico.

Questi gli artisti e le location che li ospiteranno:

• ore 21.30: Manuel Bellone – Piazzetta San Francesco (Casbah di Mazara)

• ore 22.00: ESDRA – Largo Mahdiyya (Casbah di Mazara)

• ore 22.30: Chris Obehi Live Solo – Vicolo Giattino (Casbah di Mazara)

• ore 23.00: The Smuggler Brothers – Cult Wine Bar

• ore 23.00: Chino Mortero – Marrobbio Wine Bar + Mascaarìa

• ore 23.00: Federico Stabile – Caffè La Gioconda

• ore 23.00: Salvatore Maria Ruisi – Principe Granatelli

• ore 23.00: Nerodiluna Trio – Scialà Bar Stuzzicheria

• ore 23.00: VAOT – Caffè Gabè.

Venerdì 6 agosto sarà la volta del concerto più atteso dell’estate in Provincia di Trapani: MAX GAZZE’ si esibirà per l’unica tappa del tour in Sicilia occidentale.

Ad aprire il concerto sarà Avincola. L’inizio è previsto per le ore 21.30.

L’ingresso a Piazza della Repubblica avverrà dalle 19.30, nel rispetto delle norme

di sicurezza anti-covid. Il concerto del 6 agosto farà inoltre da apripista regionale

per l’utilizzo del Green Pass: sarà obbligatorio proprio da quel giorno esibire il

documento di identità e la “certificazione verde” per tutti gli spettatori maggiori

di 12 anni.

“L’aspetto della sicurezza è stato per noi sempre prioritario – affermano gli

organizzatori Paolo Tedesco e Fabio Crescente.

Ancor più in una situazione particolarmente delicata come quella in corso il

nostro impegno è quello di garantire la sicurezza a tutti gli spettatori e il rispetto

delle regole emanate dal Governo nazionale.

Sarà una serata indimenticabile, ma anche estremamente sicura”.

A far da contorno all’evento le realtà imprenditoriali del territorio: bar e pub,

strutture ricettive, ristoranti ed altri indispensabili partner che si distinguono per

classe ed eleganza.

I biglietti per il concerto di Max Gazzè sono in vendita su tutti i circuiti online

nazionali e i punti vendita autorizzati. Il botteghino la sera del concerto sarà

ubicato presso l’Info Point Turistico di Mazara del Vallo, sito in Piazza Mokarta, alle

spalle dell’Arco Normanno.