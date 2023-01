ASCOLTA L'ARTICOLO

La società civile a Castelvetrano si anima dopo l’arresto del super latitante Matteo Messina Denaro. Sono due le iniziative in programma in città. La prima oggi pomeriggio alle ore 18: l’idea di un flash mob è partita dalle forze di sinistra e poi si è allargata diventando senza bandiere. Una seconda iniziativa è in programma mercoledì mattina alle 9, su iniziativa del sindaco Enzo Alfano che chiama a raccolta giovani studenti, associazioni, liberi cittadini che vogliono esprimere compiacimento per l’arresto di Messina Denaro.

AUTORE. Redazione