Si dice amareggiato ma, al contempo, incredulo nell’apprendere di questi nuovi arresti a Campobello di Mazara. Il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione interviene dopo i due arresti di ieri: sono finiti in carcere il medico Alfonso Tumbarello e l’impiegato comunale Andrea Bonafede, cugino dell’omonimo geometra che ha prestato l’identità al boss Matteo Messina Denaro durante l’ultimo periodo della sua latitanza.

«Sorprende e ferisce leggere di ‘assordante silenzio dell’intera comunità campobellese’. Se la presenza del superlatitante a Campobello era così palese ed evidente a tutti, mi chiedo come mai non sia stato trovato prima?», ha detto il sindaco dopo la frase scritta dal pm Paolo Guido nella richiesta di custodia cautelare per i due arresti.