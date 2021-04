Un uomo di 35 anni, R.G. residente a Salemi è stato arrestato nella tarda serata di venerdì dai militari della locale Stazione con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Impegnati in un normale servizio di controllo del territorio i Carabinieri intimavano l’alt a questa autovettura nei pressi dello svincolo dell’A-29 con a bordo un giovane classe 86 apparso da subito molto nervoso e guardingo. I militari operanti, conoscendo il soggetto, decidevano di approfondire il controllo sottoponendolo a perquisizione personale e veicolare. All’esito di predetta attività l’uomo veniva sorpreso in possesso di circa 15 grammi di cocaina suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 200 euro in banconote di vario taglio. Per tale motivo veniva tratto in arresto e accompagnato presso gli uffici del Comando Stazione per la compilazione degli atti di rito, il materiale invece sequestrato ed assunto in carico per il successivo deposito presso l’ufficio corpi di reato. Il Giudice competente, nel corso dell’udienza tenutasi nella giornata di sabato 17 aprile, condividendo pienamente l’operato dei militari dell’Arma, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Legione Carabinieri “Sicilia”

Comando Provinciale di Trapani

COMUNICATO STAMPA