ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della Stazione di Petrosino, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in istituto penale minorile emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Palermo, il 17enne presunto autore, in concorso con un altro giovane appena maggiorenne, già in carcere, del brutale pestaggio avvenuto nella notte del 15 giugno scorso quando, nel quartiere periferico di Strasatti, un uomo, disabile, intento ad acquistare sigarette, era stato brutalmente aggredito dai due giovanissimi.

Le immediate indagini avviate dai Carabinieri, diretti dalla Procura di Marsala e dalla Procura per i Minorenni di Palermo, avevano consentito di identificare subito gli autori, arrestare nell’immediatezza il maggiorenne (un ragazzo di Petrosino già noto per altri recenti episodi di violenza) e, oggi, arrestare anche il minorenne.

AUTORE. Redazione