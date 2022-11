ASCOLTA L'ARTICOLO

Non passa inosservato il grande parco giochi per bambini installato nelle scorse settimana davanti Area14 a Castelvetrano. Casette e scivoli colorati immersi tra alte palme rigogliose. Ma le novità più importanti sono all’interno della struttura che si trova nelle immediate vicinanze dello svincolo A29. Uno degli snodi più trafficati di tutta la Sicilia, punto di incontro delle provincie di Trapani, Palermo ed Agrigento.

Ad accogliere gli ospiti, un rinnovato bar, Area14 Cafè, aperto ogni giorno dalle 6:00 alle 22:00 per offrire colazioni, pranzi veloci, gelati, tavola calda e golosi aperitivi. Sempre al piano terra, collegato al bar trova spazio la Galleria deGusto, un vero e proprio angolo di Sicilia. Uno spazio accogliente dove è possibile gustare le migliori produzioni enogastronomiche di Sicilia, dai premiati saluti Morselli alle birre artigianali, dai prodotti tipici ai vini della migliori cantine dell’Isola. Ampio spazio anche ai distillati siciliani ed internazionali.

La linea gastronomica di Area14, curata dallo chef Nino Leo, offre piatti veloci che rispettano le stagionalità. Ogni giorno il menù prevede almeno due primi piatti e due secondi a base di carne o pesce. Ecco che l’offerta si arricchisce di piatti come il macco di fave o la pasta qualedda e salsiccia, una tipica arancina o delle sarde a beccafico. Ampia offerta anche per gli amanti del dolce con una selezione di gelati realizzati in stretta collaborazione con un mastro pasticcere Caffarel. La scelta delle materie prime è rigorosa e la scelta del personale molto accurata per garantire agli ospiti momenti di gusto e relax. Al primo piano di Area14 trova spazio invece un elegante Lounge Bar con spazio disponibili anche per eventi privati. A breve inoltre sono previsti nuovi appuntamenti per l’intrattenimento dei giovani che spesso raggiungono Area 14 da tutta la Valle del Belice.

