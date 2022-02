ASCOLTA L'ARTICOLO

Avevamo notato il colore diverso di quell’insegna che conosciamo bene, passando dalla zona commerciale a Castelvetrano, la scritta Area 14, infatti, da verde è diventata gialla, ed è pronta a riprendere vita. Il locale vestirà abiti nuovi mantenendo l’identità di un luogo di svago ed eventi. Tra pochi giorni, ospiterà nuove attività: dal Bar-caffetteria alla zona lounge, dal ristorante sushi della catena “One Sushi”, alla pizzeria “El Trocadero”, dal ristorante tipico siciliano allo shop di prodotti tipici. Non mancheranno le serate di intrattenimento musicale con la presenza di artisti conosciuti in tutto il mondo; insomma un modo di iniziare a ricordare com’era prima, quando divertirsi era normale, quando incontrarsi e abbracciarsi era bello.

A riprendere le sorti di tutto il progetto, un gruppo di giovani imprenditori di Castelvetrano che con entusiasmo e non pochi sacrifici riporteranno in vita Area 14 cambiata non solo all’esterno ma con importanti lavori di ristrutturazione interna. Il locale darà lavoro ad oltre 50 persone, ragione per cui ci piace pensare che è davvero un buon inizio. E’ gratificante che nel giro di pochi giorni, giovani imprenditori abbiano dato vita a progetti interessanti e proficui per il paese, scommettendo con non pochi sacrifici su Castelvetrano, la primavera è vicina e vogliamo sperare che l’intuito di questi giovani porti finalmente a dimenticare i brutti periodi trascorsi.

