Si terrà dal 19 al 22 ottobre, al Parco archeologico di Selinunte, la 12a edizione di Architects meet in Selinunte dal titolo “Nuove Normalità, L’architettura del prossimo futuro”. L’iniziativa è dell’Associazione italiana di architettura e critica, insieme a Studio la Monaca e in collaborazione con l’Ordine degli architetti di Trapani. Obiettivo delle tre giornate è esaminare, attraverso le opere di architettura recentemente realizzate in Italia, come in questi ultimi anni stiano cambiando sia gli spazi pubblici che quelli privati a causa dei nuovi modi di vita determinati da numerose e concomitanti cause esterne: dal covid alla digitalizzazione, dal mutamento della composizione dei nuclei familiari alle nuove forme di lavoro, a partire dalla diffusione dello smart working e del co-working.