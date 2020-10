E’ stata attesa e desiderata una libreria a Castelvetrano, che avesse come obiettivo la conoscenza, quella Castelvetrano che tiene ancora ad arrampicarsi nell’immaginazione di un libro per evadere anche solo per un istante da una scontata realtà. A colmare questo grande vuoto nel nostro territorio ci ha pensato Daniela Sciabbarrasi, una donna la cui passione per la lettura ha avuto la meglio e con il supporto della sua famiglia è riuscita a coronare questo sogno.

Dal 03 Novembre nel nostro Sistema delle Piazze a Castelvetrano la nuova Mondadori aprirà le porte ai lettori, non potrà farlo in grande stile perchè, causa Covid, tutti ben comprendiamo cosa comporterebbe una festa, in questo momento di particolare attenzione per la nostra salute, e allora i proprietari hanno riservato a coloro che nei prossimi giorni varcheranno la porta da semplici visitatori, una promozione speciale, un riconoscimento per iniziare bene quest’avventura.

La Mondadori, sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16,30 alle 20 con reparti di narrativa, classici, gialli, fantasy, saggistica ed un’intera area dedicata ai più giovani. Proviamo a pensare a tutti i libri che ci restano da leggere, avremo certezza di essere ancora felici.



Info. 0924 525212