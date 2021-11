ASCOLTA L'ARTICOLO

Aprirà finalmente al pubblico giovedì mattina il centro vaccinale allestito presso l’ex concessionaria Mo-Car in contrada Magaggiaro a Castelvetrano. Dopo mesi di lavoro e ritardi legati a infiltrazioni d’acqua nel tetto dell’ex concessionaria, il centro allestito dall’Asp Trapani per le vaccinazioni anti Covid-19 apre i battenti. Il centro con una postazione per l’inoculazione dei vaccini (coordinatore infermieristico è stato individuato Maurizio Favara) rimarrà aperto il martedì, giovedì, sabato e domenica, dalle 8 alle 20. Contestualmente con l’apertura del centro vaccinale in contrada Magaggiaro è stata riorganizzata l’apertura del centro vaccinale presso l’ospedale di Castelvetrano: non più aperto tutti i giorni ma solamente lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 20. Rimane confermata, invece, l’apertura da lunedì alla domenica, dalle 8 alle 20, dell’hub vaccinale di Partanna.

AUTORE. Max Firreri