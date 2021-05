Si terrà domani, venerdì 21 Maggio alle ore 20:30, l’inaugurazione del nuovo locale ‘Lu Coppu’ a Marinella di Selinunte, nella centralissima via Marco Polo. L’offerta principale del locale è racchiusa nel nome, il tipico coppu, che conterrà oltre le classiche fritture anche quelle di paranza, ‘beccafico’, arancine speciali a base di pesce e tanto altro. Prodotti tipici del nostro territorio ideali sia per un aperitivo che per una cenetta davvero sfiziosa. I nuovi locali sono curati e moderni, con una cucina a vista che conquisterà i clienti anche durante la fase di preparazione dei prodotti, oltre a catturarli con gli odori inconfondibili della buona frittura con olio di qualità.

Tutto nasce dall’idea della coppia, Giuseppe Guarino e Gloria Bertolino, già titolari del Klìmaka, che continuano ad investire nella borgata di Marinella di Selinunte, spinti dal desiderio di creare nel pieno centro della movida selinuntina un locale che possa offrire a turisti e residenti tutta la tradizione dello street food siciliano da tenere in una mano e da gustare anche passeggiando nella splendida borgata.